Bejelentette a Kozármisleny KA, hogy NB I. B-s női kézilabdacsapatának szakmai munkáját a jövőben segíti a sportág legendás alakja, a horvát Zdravko Zovko is, hogy elérhessék a céljaikat.

A 69 éves, kézilabdázóként az az 1984-es Los Angeles-i ötkarikás játékokon a jugoszláv válogatott tagjaként aranyat ünneplő szakembernek már nem ez az első felkérése hazánkból. Először 2000-ben érkezett Magyarországra, ekkor Veszprémben kamatoztatta edzői tapasztalatait, amit az RK Zagreb, a horvát válogatott, valamint a szlovén Celje padján gyűjtött. Később aztán volt hazája női nemzeti együttesének is edzője, majd a hölgyeknél maradva az RK Podravka, Zvezda Zvenigord kötelékében is dolgozott. Közben a férfi vonalon megfordult a német TSC Lohr és az olasz SSV Bozennél is.

Hazánkba 2015-ben tért vissza, Dunaújváros női együttesénél vállalt munkát, később a Győri ETO-nál volt Danyi Gábor segítője, legutóbb pedig a Siófok KC-t dirigálta 2021-ig. Mindenkori csapataival többször volt bajnok és kupagyőztes is.

Persze a tehetségekhez is jó szeme van, s segített is nekik kibontakoztatni a bennük rejlő potenciált. Ezt a tudást kamatoztatná a Kozármisleny, hogy a jövőben visszaszerezze a helyét az NB I.-ben, s ott stabilan szerepeljen.