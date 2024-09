Vereséggel kezdte a férfi vízilabda Magyar Kupa csoportkörének küzdelmeit a PVSK-Mecsek Füszért. Zlatko Rakonjac fiai három góllal maradt alul a házigazda Szegeddel szemben.

Már az első negyedben is kapkodhatták a fejüket a helyszínen szurkolók, ugyanis a hazaiak a vendégek is négy-négy alkalommal vették be a hálót. A következő, szintén gólzáporos etap Kiss Csaba együttesének sikerült jobban, így a Szeged 2 gólos előnnyel kezdhette a második félidőt.

A harmadik nyolc perc döntőnek bizonyult, hiszen a Tisza-partiak behozhatatlan különbségre tettek szert. Bánkódni azonban nincs idő, szombaton a Honvéd, vasárnap pedig a Miskolc ellen javíthatnak Kókaiék.

Szeged–PVSK-Mecsek Füszért 18–15 (4–4, 5–3, 6–2, 3–6)

Férfi vízilabda Magyar Kupa, B-csoport. Szeged. Vezette: Kenéz Gy., Varga M.

Szeged: Danka – Báthory, Pörge, Bóbis 3, Nagy M. 3, Spitz 2, Varga M. 1. Csere: Kürti 3, Leinweber 3, Kasza 1, Horvát V., Sziládi 2, Sánta. Edző: Kiss Cs.

PVSK: Szabó B. – Dragoljub 3, Mihajlo 2, Kókai, Holl 4, Vidovenyecz 1, Szabó G. Csere: Kondor 4, Reisz, Imre K. 1, Cseh, Némethy Edző: Zlatko Krakonjac.

A pécsiek további programja: Honvéd–PVSK (szeptember 21., 17.00), PVSK–Miskolc (szeptember 22., 12.30).