Nagy változásokon megy át az MK Pelikán Siklós KC, amelynek elnöksége lemondott június 30-cal, s a következő időszakban tisztul majd le, hogy kik irányítják a jövőben az egyesület mindennapjait.

Eközben a nyáron az NB II.-es férfikézilabda-csapatnál sem lógatták a lábukat, s a keretet is megerősítették.

– Többen is érkeztek hozzánk a PVSE-ből. Nagy Ákos és Kollár Levente is nálunk folytatja, Szenttamási-Nagy Krisztián is visszatért – árulta el érdeklődésünkre Borbandi István vezetőedző. – Az is változás lesz a klub életében, hogy utánpótlás edzőként megszereztük Kiss Balázst Komlóról, aki ott az U14-es együttesnél volt, nálunk pedig az U18 és az U15 munkáját fogja dirigálni. Ezzel a korosztályos csapatok edzői stábja sokat erősödött. Ő egy nagy tapasztalatú szakember, aki az utánpótlásképzést remekül kézben tudja tartani.

A hétvégén már el is kezdődtek a harmadik vonal E-csoportjában a küzdelmek, a Siklós a megyei riválist, az Expressz Zálog Mecseknádasd látta vendégül, s győzte le, így megtette az első lépést a céljaiért.

– A legfontosabb, hogy minden gond nélkül bennmaradjuk, de ezzel a játékosállománnyal szerintem a felsőházba is odaérhetünk. Ez persze attól is függ, a fiúk fejében mi fogan meg. A keret képes rá, a mentális felkészültség lesz a döntő faktor – folytatta a tréner. – Az lesz kardinális, hogy hogyan tudjuk fejben felépíteni a fiúkat arra, hogy sikerülhessen a legjobbakkal folytatni.

A tavalyi szezonhoz hasonlóan most is ketté oszlik majd a csoport féltávnál, s az E és F csoport felső és alsó fele egy-egy új csoportot alkotva folytatja. Azt tavaly már megtapasztalták Siklóson, hogy az alsóházhoz tartozni gyilkos megpróbáltatás.

– Az alsóházban hiába érzed azt, hogy jobb vagy, érhetnek meglepetések miközben Damoklész kardja folyamatosan a fejed felett lebeg – zárta szavait. – A felsőházban jobbak a csapatok, de nincs olyan mentális terhelés.