Idén is megszervezi a Pécsi Tudományegyetem, illetve a PTE Sportiroda a jótékonysági eseményét, a Fuss a rákgyógyításért! versenyt. A megmérettetés szeptember 14-én lesz, a mezőny a Széchenyi térről rajtol, s oda is tér vissza a 2,6 kilométeres táv lefutását követően.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy a távot sétálva, vagy akár kutyát sétáltatva is le lehet tudni. A részvételi díj 2500 forint, a startot 11 órára tervezik, előtte zenés műsorokkal, közös bemelegítéssel tölthetik az időt a sportolni, segíteni vágyók, valamint ekkor indul a Pécs-Eszék váltóverseny is. A futást követően értékes nyereményeket sorsolnak ki tombolán.

Előzetesen szeptember 9-ig lehet regisztrálni az egyetemisport.pte.hu oldalon. A helyszínen 14-én 9 óra és 10.15 között lehet még ezt megtenni majd.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány javára ajánlják fel a bevételeket a rendezők.

Tervezett útvonal: Széchenyi tér – Irgalmasok u. – Citrom u. – Jókai tér – Ferencesek u. – Szent István tér – Janus P. u. – Mária u. – Flórián tér – Nagy Flórián u. – Király u. – Széchenyi tér.

Táv: 2,6 kilométer.

Tervezett program

09.00 - 10:15 Helyszíni regisztráció kezdete a Széchenyi téren

09.30 - 10:30 Zenés műsorok és a Pécs-Eszék váltóverseny kezdete

10.30 - 10:45 Ünnepélyes megnyitó, bemelegítés

11.00 - 11:30 Start (futás, kocogás, séta)

11.30 - 12:00 Tombolasorsolás értékes nyereményekkel