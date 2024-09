– Milyen nehézségekkel kell megküzdenie egy ennyire fiatal csapatnak az NB III.-ban? – tettük fel a kérdést a PTE PEAC vezetőedzőjének, Egri Krisztiánnak.

A PEAC játékosai, így Major Péter (balra) is folyamatosan fejlődik Fotó: Kovács Liliána

– Inkább megoldandó feladatnak, mint nehézségnek látom, de valóban sok munkára van szükségünk. Talán mondhatom, a mezőny egyik legfiatalabb csapata vagyunk, annak minden rutintalanságával együtt. Egyetemi csapatként az öltöző nagy része egyetem, munka után jön edzésre. Nem profi csapat vagyunk, ahogyan ezt sokan gondolják. Az edzői stáb is munka mellett vállalja a játékosok felkészítését, amelyet tejes szívvel vállalunk. Az egyesület próbál minden feltételt megteremteni, hogy fel tudjuk venni a versenyt a bajnokság csapataival, de tudni kell, a legalacsonyabb költségvetéssel mi gazdálkodunk a mezőnyben.

– Merre vezet az út innen?

– A nyári felkészülést kéthetes hátrányból kezdtük, mert nem volt biztos az indulásunk az NB III.-ban. Sok egyeztetést követően a vezetőséggel egy teljesen új irányt határoztunk meg. Itt most sokan nevethetnek, hogy jól sikerült, mert ők nem látják, nem tudják a célunkat és a hozzá vezető utat. Más NB III.-as egyesületnél két-három játékos havi fizetése több, mint nálunk az egész keretnek. Nálunk a cél a játékosok felépítése, játék-, valamint bizonyítási lehetőség megadása, hogy utána tapasztalattal rendelkezve jó feltételekkel akár magasabb osztályban tudjanak játszani. Olyan ambiciózus fiatal játékosokkal képzeljük el az együttműködést, akik a környező akadémiákról kerülnek ki, egyetemre jelentkeznek, és céljuk van a futballal. Távlati célként saját nevelésű játékosokra kívánjuk építeni csapatunkat, ennek megvalósítására az utánpótlás képzésre nagyobb hangsúlyt fektetünk és átfogó egyesületi koncepciót dolgozunk ki, rendszerben gondolkodunk. A szakmai vezetés ezért építi megye I.-es, megye II.-es csapatunkat is, hogy a felnőtt labdarúgásba minél hamarabb be tudjuk integrálni az utánpótlás korú játékosokat.

– Miben látja a fejlődési lehetőséget?

– A felnőtt labdarúgás teljesen más, mint amit utánpótlásban felépítenek az egyesületek, akadémiák. Semmi más nem számít, csak az eredmény. Egy játékos felnőtt labdarúgásba integrálása minimum egy év ezen a szinten, de NB-s szinten lehet akár több év is szinttől függően. Itt most nem a kiemelkedően tehetséges, extra játékosokról beszélünk, hanem a mi szintünkről. Jelenleg ezen dolgozunk mi is.

Tizenkét játékosunknak ez a hét felnőtt mérkőzése van, amit a szezonban eddig játszott. Mikor kapjanak lehetőséget és hol ezek a játékosok, ha nem egy egyetemi csapatban?

Igen, így benne van a fájó átmenet, de ha nem merik betenni őket az eredmény kényszer miatt máshol magasabb osztályban, akkor ne is várjunk fejlődést. Az egyesület elnökeinek, szakmai vezetőjének hozzáállása példa értékű a csapathoz, amit ezúton is köszönök és bízom benne, hogy a kijelölt utat végig visszük és fiatal játékosaink élnek a bizalommal!