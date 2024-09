A rangos megmérettetésen a hazai korosztályos elit csapatai mérték össze tudásukat. A torna legjobb játékosának ráadásul a pécsi Szőts Ábelt választották.

A csoportmérkőzések során az FTC (10–4) és a Cegléd (11–1) ellen is gáláztak Krizsán András fia. Ugyan az elődöntőben az OSC-t is megszorongatták, de végül a fővárosiak 1 góllal (8–9) jobbnak bizonyultak. A bronzmeccsen viszont a BVSC-nek már nem volt ellenszere a pécsiekre, akik 7–5-ös győzelemmel zsebelték be a harmadik helyet.

– Nagyon színvonalas tornára kaptunk meghívást Szolnokra. Az ország jelenlegi legjobb csapatainak zöme részt vett a megmérettetésen.

Az elmúlt hetekben nehéz, monoton edzéseket végeztek a pécsi gyerekek és a tornán látottak alapján nagyon sokat fejlődtek – nyilatkozta a csapat edzője, Krizsán András. – Gratulálok a gyerekeknek a fejlődésükhöz, büszke vagyok az elmúlt hetekben elvégzett munkájukra és a tornán mutatott játékukra.

Pécsi Sportiskola csapatának tagjai: Czibolya Áron, Szőts Ábel, Fonay Olivér, Zsebők Regő, Bak Balázs, Kovács Botond, Krizsán Márton, Szabó Csanád, Krizsán Bernát, Papp-Hoffer Kende, Imreh Marcell, Leib András, Wágner Sebestyén, Tuza Mihály, Lukács Péter.