Fordulatos meccset játszott a HR-Rent Kozármisleny a hétvégén a Tatabánya ellen, amelyen kétszer is hátrányba került, de végül otthon tartotta a három pontot.

Kirchner az első félidő végén talált be egy szólót követően, majd a második játékrészben a csereként beálló Pesti hozta újra egálba a meccset, s az ő átadását követően fordította meg a végén a találkozót Kirchner.

– Nagyon jó karaktert mutatott a csapat, 0–1-nél és 1–2-nél is csinálta tovább a megbeszélteket, és sikerült megfordítani a mérkőzést – kezdte értékelését Pinezits Máté, a Kozármisleny vezetőedzője. – Annak is örülök, hogy sikerült 3 gólt szereznünk, ami mutatja az együttes felfogását. Minden csapatnak 21-22 fős kerete van, így játékosként nem egyszerű, hogy egyik héten több, másik héten kevesebb lehetőséget kapsz, vagy adott esetben az egyik héten kapsz lehetőséget, a másikon nem is játszol. Mi hétről-hétre arról beszélgetünk, hogy aki éppen bekerül a kezdőcsapatba, vagy beáll csereként, az mindig tud hozzátenni a játékhoz és teljesítményéhez. Ez nagy pozitívum! Ez így volt most is, mindenki szenzációsan kivette a részét a sikerből. Természetesen voltak olyanok is, akik nem kaptak lehetőséget, de az elmúlt hetekben már olyan jeleket mutattak, hogy a következő hetekben ők is megkapják majd. Látjuk a hibákat, azokat szeretnénk kijavítani. Ezt a győzelmet szeretném kicsit a szertárosunknak, Lali bának is ajánlani, jól látja azokat a dolgokat, amelyek a pályán és az öltözőben történnek. Azon túl, hogy profin dolgozik, a fociban is szervesen kiveszi a részét a csapat és a stáb irányában. Az, hogy az első perctől kezdve hangorkán van, alig halljuk a saját hangunkat, pedig extra! Le a kalappal a mislenyi szurkolók előtt!

A drukkerek egy percre sem hagyták csüggedni a csapatot, a vendég gólokat követően még egy lapáttal rátettek, hogy a pillanatnyi sokkból kirángassák a csapatukat.

A korábbi mislenyi gólfelelős, Jelena Richárd csak a második félidőben kapott lehetőséget a Tatabányában, de visszatérését nem tették széppé a hazaiak. Szinte semmit nem engedtek neki, s csupán egy sárgával iratkozott fel a jegyzőkönyvbe a támadó.