Nagy Gábor, a Villány vezetőedzője: – A felkészüléssel, a játékosok hozzáállásával, a játékban mutatott teljesítménnyel is nagyon elégedett vagyok, egyedül a helyzetkihasználásunk miatt van hiányérzetem. Ez eredményben is megmutatkozott, hiszen a Mohács ellen nem sikerült nyerni, valamint a harkányi és a nagykozári ­meccs is szoros volt. Fontos, hogy a folytatásban is fenntartsuk a játékminőséget, és mindemellett a helyzeteinket is berúgjuk. Hosszú és nehéz szezon lesz! Azt gondolom, hogy idén kiegyensúlyozottabb a mezőny. Csapatukban megvan a kvalitás, hogy a PVSK ellen is elérje a célját. Taktikailag és fizikálisan is fel vannak készítve a játékosok, de ha egy kicsit is kiengedünk, akkor ez mit sem ér. Ha lebecsüljük az ellenfelet, ha kevesebbet nyújtunk a száz százaléknál, akkor az megbosszulja magát.

Bánhegyi Zsolt, a PVSK vezetőedzője: – Egy nagyon fiatal csapat vagyunk, és úgy gondolom, hogy nagy jövő előtt áll ez a társaság. Jó úton haladunk, ami meglátszik az edzéseken való hozzáálláson és a mérkőzéseken nyújtott teljesítményen is. Motiváltak és sikerre éhesek vagyunk. Kevesen számítottak arra, hogy ilyen jól kezdjük a szezont. Ez az eredményesség a játékosok önbizalmán is sokat dobott. Látszik rajtuk a győzni akarás, és elkezdtek merni futballozni. A hétvégén a bajnokhoz látogatunk, amely egyénileg és csapatként is kiemelkedő, élén egy remek szakvezetővel. Ettől függetlenül nem szeretnénk a másodhegedűs szerepébe bújni.

Nagykozár (9.)–Gyógyfürdő Harkány (8.)

Az biztosan kijelenthető, hogy a negyedik fordulóban legalább az egyikük megszerzi szezonbeli első pontját vagy pontjait. A Harkány védelme nem muzsikál eddig túl jól, a három mérkőzés során már tíz gólt kapott. A Villány ellen azonban már voltak biztató jelek, egy pont majdnem összejött a címvédő ellen. A Nagykozár egy ­5–0-s vereségbe szaladt bele Mohácson az elmúlt hétvégén, a nyitányon pedig a Villánytól kapott ki 2–1-re.