Szeptember 6-i hatállyal új többségi tulajdonost jegyzett be a Pécsi Mecsek FC-t üzemeltető PMFC - Labdarúgó Nonprofit Kft., amit a klub pénteken erősített meg egy közleményben lezárva a hónapokon át tartó tárgyalásokat. Ebből kiderült, hogy a pécsi klub nyolcvanszázalékos tulajdona Rabi Csaba vállalatához, az ERGOB Sport Kft.-hez került György Tamás GVC cégcsoportjától. A fennmaradó húszszázalékos tulajdonrész eloszlását tekintve Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata változatlanul tizenöt, míg a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. továbbra is öt százalékot birtokol.

Rabi Csaba (balra) a PMSC Egyesület elnökeként is a pécsi labdarúgásért dolgozott

Fotó: Laufer László

Rabi Csaba nem ismeretlen a klubnál

Rabi nem ismeretlen az egyesületnél, hiszen korábban volt a piros-feketéknél klubigazgató, illetve később ügyvezető.

Így egy felhő eloszlott a harmadosztályú csapat feje fölül, amely a héten a Magyar Kupa fordulójára készült, amely során szombaton az NB II.-t fantasztikusan kezdő Szentlőrinc lesz az ellenfele. Az összecsapást persze nem csak a földrajzi közelség, s a labdarúgók kapcsolata teszi pikánssá, ott van az a tényező is, hogy a lőrinciek keretében jól kezdte az idényt a tavaly a Pécsben 0 gólt szerző Tóth-Gábor Kristóf, valamint a szintén mély nyomokat nem hagyó Szekszárdi Tamás is, akiket egész biztos, hogy a drukkerek nem tárt karokkal fognak fogadni. Hazai pályán a PMFC-nek mindenképpen győzelemre kell játszani, de most egész biztosan elválik majd, hogy Aczél Zoltán milyen erős keretet kapott a kezei alá.

Másnap a HR-Rent Kozármislenynek sem lesz egyszerű dolga, hiszen ellenfele, a Kecskeméti TE a futballt játszani vágyó együttesek közé tartozik, s jól is csinálja ezt. Ugyanakkor pont ez lehet az a faktor, ami miatt a kilátogatók nagyszerű mérkőzésre számíthatnak, még akkor is, ha a kék-fehérek pályáját egy gombafertőzés sújtja, s nem a legjobb a talaj. Major Sámuelék biztosan nem feltett kézzel fognak pályára lépni, készek meglepni riválisukat.