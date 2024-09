A horvát élvonalba feljutó Eszék otthonába utazott az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapata második felkészülési mérkőzésére. A magyar első osztályra trenírozó gárda korábban a Kaposvárt győzte le simán.

Ezen az összecsapáson Csirke Ferenc nem számíthatott Durham játékára, aki betegséggel bajlódik, ugyanakkor visszatért Scherer Bálint.

A mérkőzés első felében a pécsiek irányítottak, a nagyszünetben tízzel is mentek. Sőt, még a harmadik negyed után is hatpontos előnyben volt az NKA. Ezt követően azonban a PVSK ikonját, Veljko Budimirt is soraiban tudó Osijek átbillentette a mérleget, s végül hárommal nyert.

A klub beszámolója szerint ezúttal a távoli kísérletekkel gyűlt meg a baja az együttesnek, huszonkét kísérletből csak egy landolt a gyűrűben. Bacsovics támadójátéka 17 ponttal azonban biztató.

KK Vrijednosnice Osijek–NKA Universitas Pécs 66–63 (12–18, 15–19, 20–16, 19–10)

Férfi kosárlabda felkészülési mérkőzés. Eszék.

NKA Universitas Pécs: Nikolics 8, Kollár 7/3, Durmo 7, Meleg 8, Bacsovics 17. Csere: Brbaklics 8, Kerpel-Fronius 6, Scherer, Herger, Szita, Mezőfi 2. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

Az Eszék legjobb pontszerzői: Sisko 16, Bjelanovics 12, Grantsaan 12.