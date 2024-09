Kedves mindenki, drága támogatóim!

Végre eljött az idő. Szerdán lesz a doppingügyemnek a tárgyalása. Szentül hiszek benne, hogy az a sok áldozat, az iszonyatosan nehéz edzések, az álmaim hajszolása… Az, hogy MINDENT ennek rendeltem alá és ezáltal példakép lehettem másoknak… Ezek egyszerűen NEM VESZHETNEK KÁRBA!!!

Én voltam az a kisgyerek, aki sírt az uszodában, amikor elmaradt az edzés, és sírt, ha nem jött össze valami a versenyen (ehhez nem is kellett kisgyereknek lenni)… És igazából most is könnyezek, mert a legnagyobb becsülettel, tisztán készültem, hogy a nagy céljaimat elérjem, de sosem gondoltam volna, hogy ezeket a sorokat kell majd írnom egy nap.

Ha szerdán eszetekbe jutok, kérlek, ejtsetek meg pár jó gondolatot értem.

Köszönöm!