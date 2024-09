Emléket állít a város a 80 éves szigetvári kosárlabdázásnak is a Zrínyi Napok keretén belül. Szombaton 9 órai kezdettel U14-es kosárlabda tornát rendeznek a jelentős évfordulót ünnepelve, amelyen a Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémia, a PVSK NKA, a PINKK-Janikovszky és a házigazda Szigetvár együttese vesz részt. A megmérettetés helyszíne a Zrínyi Miklós Gimnázium tornaterme lesz.

Az esemény nem csak a történelmi sikereket hozó évtizedeket eleveníti fel, de a sportvezetőknek, játékosoknak is emléket állít, akik hozzátettek ehhez a korszakhoz, illetve a a jövő generációit is inspirálnák. Egyben a Zrínyi Kupa hagyományait is újraélesztik.

– Nagyszerű érzés volt, hogy a Zrínyi kupa megrendezésének gondolata, ismét mennyire összekovácsolta a város kosárlabdát szerető részét – jelentette ki Fekete Róbert a rendezvény szervezője. – Az egykori játékosok, vezetők , szülők és a város segítsége nélkül aligha tudtuk volna megrendezni a tornát. Külön szeretném megköszönni Sabián Zsuzsának, a Szigetvári Áfész egykori játékosának önzetlen segítségét. Bízom abban, hogy ezzel rendezvénnyel méltóképpen megemlékezünk a kosárlabda történelmet író, felnőtt és ifjúsági válogatottakat adó szigetvári kosárlabdázásról.

Egyed Mihály a néhai, a szigetvári női kosárlabda csapatot az NB I.-es tagságig vezető sikeredző fia nagy örömét fejezte ki, hogy e kisváros életében nagy jelentőséggel bíró korszak ily módon kap újra emléket. Kifejezte tiszteletét mindazok számára, akik a múlt eredményeinek elérése érdekében szerepet vállaltak, illetve azok irányába akik e rendezvény és a szigetvári kosárlabdaélet újraélesztésével inspirációt és lehetőséget adnak a jelen fiataljainak, emellett együttműködést építettek fel a régió jelentős sportegyesületeivel.

A torna során ünnepélyesen elhelyezésre kerülnek azok a molinók, amelyek a gimnázium tornatermében sportolót emlékeztetnek a dicsőséges évtizedekre, illetve azok letéteményeseire.

A program (szeptember 7.)

9.00: PVSK–Szigetvár.

11.00: Rátgéber Akadémia–PINKK