Az elmúlt idény nem új sikerült, ahogy azt a pécsiek eltervezték: ugyan az Európa-kupában a nyolcaddöntőig meneteltek, de a bajnokságot a csalódást keltő ötödik helyen zárták és a Magyar Kupában sem sikerült bejutniuk a legjobb négy közé.

– Mindenképp többet szerettünk volna kihozni az előző szezonból, azzal együtt is, hogy megújult a csapat – nyilatkozta Kond Árpád, az NKA Universitas Pécs ügyvezetője. – Most viszont úgy érzem, hogy valami nagy dolog készül Pécsen. Több változás is történt, legfőképp a vezetőedző személyét emelném ki. Az ország egyik legjobb szakemberével, Zseljko Djokiccsal kezdte meg a munkát a csapat.

Djokics nyolc és fél év szekszárdi kitérő után ült vissza a pécsi padra. Az együttes szurkolói nem véletlenül bizakodnak, ugyanis a szerb születésű mester volt az utolsó, akivel egy pécsi kosárcsapat az Euroligában szerepelhetett, valamint a tolnaiaknál is kiemelkedő munkát végzett.

– Ő egy legenda is lehet a városban – tért ki Kond Árpád a régi-új trénerre. – Szekszárdon is egy nagyon komoly rendszert épített ki, órási szerepe volt riválisunk sikereiben. A KSC kiemelkedően teljesített Djokiccsal, s nyilván az a cél, hogy vele mi is eredményesebbek legyünk.

Az ügyvezető kiemelte, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy ismét megteljen szurkolókkal a megújult Lauber Dezső Sportcsarnok. Mint mondta: szükségük van a „hatodik emberükre”.

Hétfőtől már teljes kerettel készülhet az NKA, ugyanis a válogatottbeli teendőik után a csapat kulcsemberei is csatlakoztak a munkához. Kond kiemelte, hogy idén is a magyar fiatalokra szeretnének építeni, akik mellé sikerült olyan minőségi légiósokat és magyar válogatott játékosokat igazolni, akik az akadémisták fejlődéséhez is nagyban hozzájárulhatnak.

Mindkét új légiós Olaszországból érkezett: az amerikai, hátvéd poszton bevethető Alexa Held idén bajnokságot nyert a Reyer Venezia együttesével, míg a cseh válogatott center, Julia Reisingerova az Euroligás Schio gárdáját erősítette. A magyar érkezők közül a legnagyobb név a válogatott első számú irányítója, a külföldről hazatérő Studer Ágnes, aki korábban hosszú éveken keresztül rivális Szekszárd húzóembere volt. Győrből – a szintén válogatott –Török Ágnes érkezett, a Vasastól pedig a 3x3-as Európa-bajnokságot is megjáró Tóth Orsolyát sikerült leigazolni.