Baranya A címvédő Szederkény az éllovas Ócsárddal csap össze az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei II. osztályú labdarúgóbajnokság 4. fordulójában. Sütő László együttese tökéletesen rajtolt, mindhárom eddigi meccsét megnyerte, így a tavalyi bajnoknak hazai pályán is nagyon meg kell izzadnia a pontszerzésért. Hozzá kell tenni Kopeczkyék sem kezdtek rosszul, a Himesházát és a Szajkot is legyőzték, egyedül a Véménd ellen kaptak ki, tehát egy újabb siker esetén, már utol is érnék hétvégi riválisukat.

A még veretlenek közül a Véménd a Szajk otthonában folytatná jó sorozatát, a Sellye pedig a Misinai Sasokat vadászná le Pécsett. Himesházán ismét egy izgalmas, gólokban gazdag mérkőzésre van kilátás, a 6 pontos Komló II.-t fogadják Fischerék. A Himesnél biztosan jobb rajtot reméltek, de az előző kér körben nélkülözniük kellett gólvágójukat, Novák Balázst.

Az első vereségét a elmúlt hétvégén elszenvedő Kétújfalu most a Beremend ellen javítana, de ehhez azért a vendégekhez is lesz egy-két „szavuk”. A Boda-Diana Se is a Lánycsók ellen szerezné meg első győzelmét, a még pont nélküli PTE-PEAC III. pedig ezúttal Sombereken próbálkozhat.

Vármegyei II. osztály, 4. forduló

Szeptember 21., szombat, 16.00: Boda-Diana SE–Közműépker Lánycsók, Misinai Sasok Alpassport–Sellye, Kétújfalu–Beremendi Építők

Szeptember 22., vasárnap, 16.00: Szajk–Véménd, Szederkény–Ócsárd, Himesháza–Sport36-Komló II., Kaitz Agro Somberek–PTE-PEAC III

A góllövőlista állása: 1. Dobrosi Krisztián (Beremend) – 4 gólos, 2. Balázs Ferenc Csongor (PTE-PEAC III.). Kiss Benjamin (Misinai Sasok), Kovács Attila (Sellye), Somogyi László (Kétújfalu) – 3 gólosok.