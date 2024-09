Több csapat is kiválóan teljesített az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei II. osztályú labdarúgóbajnokság 2. fordulójában, így hat együttes is ad játékost a hétvége álomcsapatába. A Kétújfaluból, a Véméndből, a Somberekből, a Himesházából és a Sellyéből is ketten kerültek be, de egy ócsárdi név is szerepel a tizenegyben.

A 2. forduló eredményei: Misinai Sasok–Közműépker Lánycsók 2–2, Kétújfalu–PTE-PEAC III. 3–1, Himesháza–Szajk 5–2, Boda-Diana SE–Ócsárd 0–1, Kaitz Agro Somberek–Sport36 Komló II. 2–0, Beremendi Építők–Sellye 4–6, Véménd–Szederkény 2–0.