– Az első félidőben a bekapott gólig kishitűen játszottunk, sokkal bátrabbak voltunk eddig – nyilatkozott az M4 Sportnak első indulatból Waltner Róbert, a Lőrinc vezetőedzője. – A hazaiak találata után már volt két nagy lehetőségünk. Nagy Ricsi és Hajdú Roland is egyenlíthetett volna. Három méterről illett volna berúgni, de sajnos ez most kimaradt. A második félidőbe belecseréltem, hogy másnak is megadjam a lehetőséget. Sajnos az utolsó 25 percet eggyel kevesebben játszottuk, mert Papp Csongor megsérült. Volt egy húzódása, mondtam neki, hogy ne kockáztasson, menjen be, álljon középen, de így gyakorlatilag eggyel kevesebben voltunk. Kockáztattam, ez most nem jött be. Volt sanszunk, hogy szépítsünk, de ez már nem az első mérkőzés, hogy kijön, hogy kis csapat vagyunk. Amit az egyik oldalon befújnak tizenegyesnek, azt a másik oldalon nem. Ráadásul úgy, hogy az ellenfél játékosa maga is elismeri, hogy tizenegyesnek kellett volna következnie. Úgy néz ki, hogy ezt nem veszik észre. Emiatt szomorú vagyok, mert oké, hogy kis csapat vagyunk, csípi egy-két ember szemét, hogy vezetjük a bajnokságot, de ezt mi nem csalással értük el, megdolgoztunk érte becsülettel. Hajtottunk, a játékosok kitették a szívüket a pályára. Most is elsők vagyunk, a hetedik bajnokin szenvedtük el az első vereségünket. Lehetett volna ez egy szorosabb mérkőzés, de ez valamiért így alakult. Voltak már a héten ennek jelei. Nem azt kaptam egy-két játékostól az edzéseken, amit elvárok. Tudom, hogy többre képesek. Nem játékra gondolok, hanem a mentális tényezőkre. Ezért fáj! Mert tudom, hogy mentálisan, csapatszinten is többre hivatottak.