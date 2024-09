– Készültünk nagyon, mint minden mérkőzésre. Kielemeztük az ellenfelünket, figyeltük hol lehet keresnivalónk, mi kell a győzelemhez. Azzal persze nem számoltunk, hogy a nyolcadik percben emberhátrányba kerülünk. Azonban azt, amit elterveztünk taktikailag és mentális téren, hogy kivesszük a játékból az erősségeiket, és kihasználjuk a gyengeségeiket, ez ezen a mérkőzésen tökéletesen működött – tekintett vissza a sikerre a szakvezető. – Az, hogy ez a csapat kiváló felkészültségét, és azt mutatta meg, hogy tudja alkalmazni az elhangzottakat egy Gyirmót képességű rivális ellen is, vagy azt, hogy az ellenfél gyengébb napot fogott ki, nem tudhatjuk Talán mindkettőben van igazság. Abban is, hogy mi elfojtottuk a játékukat, és nem engedtük őket támadni a kiváló védekezésünkkel, amiből remek kontrákat, szép támadásokat vezettünk. Illetve az is, hogy ők egy rosszabb napot fogtak ki. Az biztos, hogy számunkra remek mérkőzés volt. A Gyirmótnak veszélyes játékosai vannak, jó csapat, amit már bizonyított ebben a bajnokságban is, hiszen második volt a forduló előtt. Nagyon büszke voltam, mert mindenki nagyszerű teljesítményt tett le az asztalra.