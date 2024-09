– Jobban játszottunk, mint a Békéscsaba, de ilyen a foci – nyilatkozta Waltner Róbert, a Szentlőrinc vezetőedzője a mérkőzést követően. – Hiába játszottunk jobban, volt számos helyzetünk az első és második félidőben is, de veszítettünk. A kapussal is álltunk szembe, de belerúgtuk a kapusba. Az üres kapura is fölé tudtuk rúgni. Ahogyan hátul meg van a felelősség, úgy a csatároknál is. Ezeket a helyzeteket be kell lőni, és akkor ez egy egészen más mérkőzés, elmehettünk volna több góllal is. Sajnos hátul most belehibáztunk, meg is büntetett minket a hazai csapat. Egyébként a mentalitás rendben volt, megtettek mindent a játékosok. Hiányzik a Kesztyűs és a Rab. Volt egy stabil kezdőcsapatunk, amiből négy ember hiányzott. Szekszárdi Milu kényszerből most először játszott jobb hátvédet, de Poór Patrik és Kiss-Szemán sem a középpályán játszik komfortosan. Ez van! Vannak betegek, sérültek. Ezt meg kellett volna így is oldani. Ki kellett volna védekezni azt az utolsó 3-4 percet, de nem mentünk el szorosan az emberrel. Ilyenkor fegyelmezettnek kellene lenni a pontrúgásnál, főleg a legvégén. Öt percen múlt, hogy most örülünk vagy szomorkodunk, és sajnos szomorkodunk.