Rabatin bődületes bombájával szerzett vezetést a PMFC a bajnoki címért folyó küzdelemben egyik legnagyobb riválisa, a Kaposvár ellen, de egy hibát követően Helesfay kiszolgáltatott helyzetbe került, amit kihasználta a vendégek támadója, Mazzonetto Nicoló. Ugyan mindkét csapat előtt volt lehetőség a három pont megszerzésére, végül kénytelenek voltak osztozni, s leszakadni az élre lépő Nagykanizsától, aminek így hat pont előnye van Aczél Zoltán tanítványaival szemben.

Nagy volt az öröm Aczél Zoltán kispadja előtt még a mérkőzés elején

Fotó: Löffler Péter

– Ez egy igazi rangadó volt! A helyezésektől függetlenül, vagy attól, hogy mindkét csapat megyeszékhely, ez egy igazi rivalizálás – fogalmazott a találkozót követően Aczél Zoltán, a PMFC vezetőedzője. – Lehetett látni, hogy mindkét csapat felkészült a másik játékából, olykor azt ki is ölte. Az első félidőben volt egy bombagólunk, de az nagyon fájt, hogy ilyen találatot nem szabad kapni. Ez nem azt jelenti, hogy a Kaposvárnak ne lett volna helyzete, de nekünk is megvolt a ziccerünk. Azt ez egy gólt, amilyet szereztünk, nem szabad egy ilyen kapottal leamortizálni. Sajnos belehibáztunk egy kirúgásnál. A második félidőben ki-ki meccs volt kevés helyzettel. A 75. perctől úgy éreztem, fölényben voltunk, de az meddőnek tűnt. Túrtuk őket, direkt labdáztunk. Mondtam, nem biztos, hogy annyit fogunk labdát birtokolni, a középső zónában játékot fogunk kezdeményezni, viszont ezekből a helyzetekből sok pontrúgásunk, lepattanó labdánk volt. Volt egy tizenegyes gyanús szituáció. A látottak alapján a döntetlen megfelel a játék képének. Talán, ha a csapatom átértékeli, és kicsit dolgozunk még rajta, akkor ilyen hibák után ezt a meccset egy 1–0-ra le kell hoznunk. Azért nem lehetek elégedetlen, mert most mindenki látta, amit eddig beszéltem. Mondtam a majosi 2. félidőt, a Dunaharaszti elleni második játékrész, vagy a múltkori PEAC ellenit. Na, ez a meccs más volt. Túrtuk 93 percig, ez, ami a PMFC-nél elvárható.

Aczél Zoltán értékelését meghallgathatja a PMFC videójában