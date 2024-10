– Számos szerepben állta meg a helyét a futballközegben, most mégis új arcát mutathatja meg.

– Van egy érték, amit nem szerettünk volna veszni hagyni. A hatvan fölöttiek országos tornájának éppen nem akadt rendezői gazdája, ezért dr. Papp Zsolttal az élére álltunk a dolognak. Nyolc csapatot láttunk vendégül az id. Dárdai Pálról elnevezett akadémián, Kovácstelepen, szeptember 15-én. Ami számomra is kiemelten lényeges, hiszen a régi játszótársakkal közösen küzdhettünk a pécsi győzelmekért olyanokkal szemben, akik szintén átlépték a hatodik évtizedet, de képtelenek elszakadni a futballpályáktól. Most pont műfüvön gyűrtük egymást, vérre menően, de inkább barátságos keretek között. Minket ez a sportág egykoron megfertőzött, ebből nem lehet ám egyszerűen kigyógyulni! Ha valaki mégis tudja a módját, úgy nekünk még véletlenül se árulja el a gyógyszert, ha kérhetem!