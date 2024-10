Mindenből adtak egy kicsit az elmúlt hétvégén az AutoCity Volkswagen Baranya Vármegyei I. osztály labdarúgói a meccsekre kilátogató szurkolóknak. Ötletes támadások, remek védekezés, no meg drámai egyenlítés is jutott (PEAC II.–Mohács 1–1), s ezt követően szerkesztőégünkben összeállt a baranyai álomcsapat is.

A hétvégi teljesítmények alapján újra összeállt a baranyai álomcsapat

Barabás József épp az egyetemisták lövéseinek kitartó hárításával érdemelte ki, hogy vezényelhesse a Staub Erik (Bóly), Demeter Ádám (PVSK), Molnár Csongor (PEAC II.) alkotta védőfalat a hétvége válogatottjában.

A baranyai álomcsapat tengelyében szintén szerepel bólyi és a Vasút mezét magára húzó labdarúgó, Stegán Levente és Catrone István, mellettük pedig két villányi kapott helyet, Ulrich Dániel és Sztojka Alex.

Persze a duplázó Gellén Dávid és a szintén gólt szerző Szentes Krisztián sem maradhatott ki a villányi együttesből. A támadó trió a PVSK vezető gólját szerző Kaya Furkannal teljes ezen a héten.