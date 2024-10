Az elmúlt hétvégén Eger adott otthont a serdülő magyar bajnokságnak, amelyen a PVSK dzsúdókái közül Badó Kenéz (50 kg) a hetedik, Domján-Péter Boldizsár (73 kg), Radvánszky Júlia (+70 kg) a negyedik helyet szerezte meg.

Az eredmények tekintetében ugyan lehetnek hiányérzetek, de a fiatalok az igen erős mezőnyben igyekeztek hasznosítani azokat a versenyelemeket, amelyeket a hétközi edzéseken alkalmaztak. Összességében látjuk a hibákat, a javítandó dolgokat, de mindenkiben megvan a kellő akarat és elhivatottság, alázat, hogy ezt a gyakorlatban is előbb utóbb meg tudják mutatni. Vannak még versenyek ebben az évben is, előretekintünk és igyekezünk a továbbiakban is a kellő szorgalommal és kitartással menni az úton előre – értékelt Kersics Antal, a PVSK edzője.