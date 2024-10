Ahogy korábban megírtuk, az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata nagy küzdelemben 74–71-re kikapott hazai pályán a spanyol Gironától az Európa-kupa csoportkörének harmadik fordulójában. Heldék sokáig vezettek, de az utolsó negyed a vendégeké volt. Zseljko Djokics vezetőedző többek között erre is kitért mérkőzés utáni nyilatkozatában, Zsebe-Weninger Virág pedig arról beszélt, hogy tanulni kell a hibákból, hiszen vasárnap nagy rangadó vár rájuk az NB I.-ben.

A Girona elleni Európa-kupa mérkőzésen is sokan buzdították a pécsi lányokat

– Gratulálok a Gironának, negyven percen keresztül zakatoltak, ráadásul egy nagyon agresszív, jó csapatról van szó. Tanulnunk kell a hibáinkból, elsősorban abból, hogy túl sok pontot kapunk az utolsó negyedekben – a Sopron ellen is így volt és most is. A védekezésünket végig azon a színvonalon kell tartanunk, ahogy azt a harmadik negyedben tettük, mert az ilyen erős ellenfelek ellen csak így tudunk nyerni – emelte ki a pécsiek mestere.

– Kemény, fizikális meccset játszottunk egy nagyon jó spanyol csapat ellen. Sok tanulnivalónk van ebből a találkozóból, és ki kell javítanunk, ami most nem ment jól támadásban, illetve védekezésben. Vasárnap nagy rangadó vár ránk, ahol szeretnénk bizonyítani – mondta a pécsiek játékosa, Zsebe-Weninger Virág.

A Campobasso ellen folytatja az NKA Európa-kupa csoportkörét

Legközelebb a magyar élvonalban, vasárnap 18 órakor, a KSC Szekszárd vendégeként lép pályára NKA, az Európa-kupa negyedik fordulójára pedig jövő szerdán kerül sor, az olasz Campobasso érkezik a Lauber Dezső Sportcsarnokba.