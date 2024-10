Ennek ellenére a nagyszünetre 2 pontosra faragta hátrányát a vendéggárda. A harmadik etapban is folytatódott a szoros küzdelem, de Rátkaiék tudták tartani minimális előnyüket. Az utolsó negyedben úgy tűnt, hogy egy kicsit meg is tudnak lépni, de néhány hazai hibának köszönhetően 5 perccel a vége előtt egyenlítettek a spanyolok, majd később a vezetést is átvtték. A hajrára sajnos elfáradtak a pécsi lányok, akik ugyan órásit küzdöttek, de a Girona bírta jobban az idegek harcát. Az NKA végül 74–71-re kapott ki csoportja legjobbjától.

Studerék legközelebb vasárnap 18 órakor lépnek parkettre, a rivális KSC Szekszárd vendégei lesznek a magyar élvonal hatodik fordulójában.

Európa-kupa, csoportkör, 3. forduló

NKA Universitas Pécs–Spar Girona 71–74 (22–16, 16–20, 16–13, 17–25)

Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok. Vezette: Dahra (francia), Ignatiou (ciprusi), Hoxha (albán).

Pécs: Studer 8, Smailbegovic 2, Held 21/9, Török 9/3, Josepovits. Csere: Reisingerova 26, Zsebe-Weninger 5/3, Rátkai, Tóth O., Olawuyi, Kiss A., Laczkó. Vezetőedző: Zseljko Djokics.