Mindkét csapat szezonbeli első győzelméért szállt harcba az Európa-kupa csoportkörének 2. fordulójában. A pécsiek az előző héten az olasz Campobassótól kaptak ki, míg a Jereván a spanyol Gironával szemben maradt alul.

Európa-kupa: simán legyőzték a Jerevánt a pécsi lányok

Fotó: Kovács Liliána

Három másodperc sem kellett ahhoz, hogy vendégcsapat megszerezze első pontjait, ezt követően viszont átrohant ellenfelén a Pécs. Alig 4 perc játék után már 13–2 állt az eredményjelzőn, így az örmények vezetőedzője ki is kérte első idejét. A fejmosás azonban nem segített a rókákon. Nem túlzás kijelenti, hogy már az első negyedben eldőlt a mérkőzés. Még úgy is, hogy a második etap – egy ideig – valamelyest kiegyenlítettebb volt. Védekezésben talán nem a maximumot nyújtották Studerék, de ezúttal ez is belefért. Köszönhetően többek között Alexa Heldnek, aki fantasztikusan dobott, egy félidő után már 21 pontnál járt. A nagyszünetben egyébként már 35 ponttal vezetett Zseljko Djokics együttese.

A pihenő után sem változott a játék képe, osztálykülönbség volt a két gárda között. Held mellett Török Ágnes is beindította a pontgyárat, a Jereván pedig egyre kevésbé tudta tartani a tempót. Szép lassan 40, 50, majd 60 pontos előnyre tett szert a Pécs, amely végül kiütéses győzelmet aratott.

Nincs sok idejük kiélvezni a sikert Tóth Orsolyáéknak, ugyanis szombaton 17 órakor máris újabb kemény ütközet vár rájuk, a rivális Sopront fogadják a Lauber Dezső Sportcsarnok. Az Európa-kupában legközelebb jövő szerdán 18 órától, a Girona ellen lép – szintén hazai – parkettre az NKA,.

Női kosárlabda Európa-kupa, 2. forduló

NKA Universitas Pécs–BC Yerevan Foxes (örmény) 122–55 (29–12, 38–20, 26–14, 29–9)

Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok. Vezette: Hordov (horvát), Bajgorics (bosnyák), Zsivkovics (szerb).

Pécs: Studer 9/3, SMAILBEGOVIC 13/9, ZSEBE-WENINGER 13/3, Olawuyi 11, Kiss A. Csere: TÖRÖK 18/3, HELD 27/18, Reisingerova 6, Rátkai 6, Tóth O. 4, Lackó 5/3, Josepovits. Vezetőedző: Zseljko Djokics.

Ez következik (október 19., szombat): NKA Universitas Pécs–Sopron Basket, Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 17.00.