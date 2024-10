Hivatalosan is bejelentette egy nappal Szabó István menesztését követően a Kecskeméti TE, hogy a labdarúgó NB I. következő szakaszában a PMFC ikonikus labdarúgója, Gera Zoltán vezeti tovább az együttest.

Aláírt Gera Zoltán a KTE-nél

Forrás: Kecskeméti TE

– Hatalmas várakozással és örömmel érkeztem, egyben óriási megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek – fogalmazott a klub közleményében a 97-szeres válogatott. – A Kecskemét szépen építkezett az utóbbi években, jól ismerem a klub körül dolgozó embereket, vezetőket, hiszen az utánpótlás-válogatott edzőjeként sokat jártam ide. Meg kell említenem természetesen Szabó Istvánt is, akit magam is nagyon elismerek, remek munkát végzett itt az utóbbi években. Egy jó közegbe csöppentem bele, ami számomra fontos volt. Tele vagyok tettvággyal, de a legfontosabb az, hogy csapat minél jobban szerepeljen. Az első benyomások jók, most már jöhet a munka.

Gera az idényt a Vasassal kezdte, de egy Tatabányai vereséget követően elköszöntek tőle az NB II.-es angyalföldiek, akik azóta egyre lejjebb süllyednek. Korábban az U21-es válogatottnál dolgozott a pécsi szakember. Most első NB I.-es megbízatását kezdi meg, ahol az utolsó helyen álló együttest kell megmentenie a kieséstől.