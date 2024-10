Nagy küzdelemben végül döntetlent ért el a Carbonex-Komló a Dabas ellen. Az eredménnyel a meccs képe alapján nem lehetett elégedetlen György László vezetőedző.

Jerkovics vezérletével nyert a Komló egy pontot

Fotó: Péter Szabó Zoltán

György László, a Carbonex-Komló vezetőedzője: – Nagyot küzdött a két csapat. A helyzeteink megvoltak, de a második félidőben a kapusokkal szembeni párharcot egy-egy periódusban elveszítettük, a másik oldalon pedig a Dabas megnyerte. Aztán ez visszafordult. A három gólról való visszazárásban ez döntő szempont volt a mérkőzés folyamán. Mi is nyertünk 1 pontot, a Dabas is nyert 1 pontot a mérkőzés teljes képe alapján. Örülnünk kell ennek, és bízom benne, hogy a továbbiakban is sikerül majd jó teljesítményt nyújtani. De ahhoz nagyon jó egyéni teljesítményekre is szükség lesz a csapatunkban. Nincsenek nagy sztárjaink, – igaz, erre most Szrecsko rácáfolt – az kevés, ha egy-egy ember emelkedik ki a csapatunkból, mert nekünk egységesnek kell lenni, és mindenkinek hozzá kell tenni, hogy eredményesek legyünk. Ezt most a közönség maximálisan megtette, amit ezúton is köszönök, bízom benne, hogy a következő mérkőzéseken is a harcosságunkkal és nem utolsó sorban az eredményességünkkel ki tudjuk szolgálni őket. További sok sikert kívánok a Dabasnak.

Jerkovics Szrecsko, a Carbonex-Komló balátlövője: – Gratulálok a Dabasnak. Szerintem 60 perc után reális eredmény született. Az első félidőben nagyon jól ment a játék, a második félidőben egy kicsit elfáradtam, de ez elég volt az egy ponthoz.