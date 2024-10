A múlt heti szezonrajt szenzációsra sikeredett, ugyanis az első körben 103–36-ra lemosta a Ceglédet a Lauber Dezső Sportcsarnokban az NKA Universitas Pécs. Török Ágnesék a hétközi fordulóban is hazai parketten léphettek pályára, ezúttal az újonc Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia volt az ellenfél.

Studer Ágnes (labdával) jól irányította társait a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia ellen

Fotó: Kovács Liliána

Zseljko Djokics együttese ezúttal is esélyesebbnek számított, azonban a vendégek nagyon megnehezítették a pécsiek dolgát az első negyedben. Sőt, néhány másodpercig még vezettek is (10–8-ra) – de aztán megrázta magát a házigazda, amely az etap végére fordítani tudott. A 2 perces pihenő után Tóth Orsolya bekezdett egy gyönyörű triplával, s ugyan Szücs Lucáék továbbra is jól állták a sarat, de az NKA a nagyszünetre 39–24-re meglépett ellenfelétől.

Jól tartotta magát a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia

A folytatásban ismét megkezdte a felzárkózást Szenpáli Gergő csapata. A székesfehérváriak amerikai légiósa, Makenna Marisa egészen remek teljesítményt nyújtott, a harmadik negyed végénél már 25 pontnál járt. Egyedül vitte a hátán a vendégeket, a pécsiek azonban csapategységben vizsgáztak jelesre. A Cegléd elleni gálát ugyan ezúttal nem tudták megismételni a lányok, de győzelmük egy pillanatig sem forgott veszélyben.

Az NKA végül 81–61-re megnyerte a mérkőzést, így a betegségből felépülő Studer Ágnes sikerrel debütált a Lauberben,

NKA Universitas Pécs–Dávid Kornél KA 81–61 (18–14, 21–10, 19–22, 23–15)

Női kosárlabda NB I., 2. forduló. Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Varga-Záray, Földesi Gruber.

Pécs: Studer 9/6, Laczkó, Tóth O., TÖRÖK 13/9, REISINGEROVA 15. Csere: HELD 10/6, Smailbegovic 3/3, Kiss A. RÁTKAI 13/3, Zsebe-Weininger 8, Olawuyi 9. Vezetőedző: Zseljko Djokics.

DKKA: Varga S. 11/9, Takács D. 4, MARISA 25/6, LAUFER 14/6, Hegedűs J. Csere: Drávecz 4, Katona 3, Szücs L., Papp L. Vezetőedző: Szentpáli Gergő.

Ez következik: TFSE-MTK–NKA Universitas Pécs (október 6., vasárnap, 19.00).