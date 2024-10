Pazar előadást tartott a pécsi EuroDance Táncszínház Egyesület csapata a horvátországi Novalján rendezett International Dance Openen, ahova a ritmuscsapatok országos bajnokságát megnyerve kvalifikálta magát a hip-hop felnőtt kiscsoport kategóriában. Az elmúlt hétvégén rendezett gálán is megnyerte a versenyszámát.

A nemzetközi megmérettetésen nívós mezőny jött össze, 12 ország 3500 táncosa mutathatta be kreativitását, tudását számos táncstílusban. Az EuroDance alakulata egész Magyarországot képviselte a megmérettetésen, s nagy meglepetést okozott a zsűrinek, valamint a kilátogató érdeklődőknek is az akrobatikus elemekkel, szaltókkal teletűzdelt koreográfiával, amivel a közönség siker mellett megnyerte kategóriáját is.

Emellett az a nagy megtiszteltetés érte a csapatot, hogy beválasztották a verseny legjobb csapatainak gálájába is Gold Star minősítéssel, osztotta meg velünk az együttes vezetője és edzője Rovó Attila. A koreográfusok Gergely Viktor, Buzády Keve, Csincsák Alíz voltak.

A sikeren felbuzdulva a csapat további hazai és külföldi versenyen való részvételt tervez az idei versenyévadban.