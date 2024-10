Nagyszerűen teljesített a a 32. Zagreb Marathonon a PVSK atlétája, Lomb Ádám, aki 1 óra 4 perc és 41 másodperccel új egyéni csúcsot is felállított. Ez most a harmadik helyre, s a második legjobb magyar eredményre volt jó a horvát viadalon.

Lomb Ádám (balról a negyedik) remekül tartotta a lépést

Forrás: PVSK

– Ha azt is figyelembe vesszük, hogy a zágrábi pálya közel 80 méter szintemelkedést is tartalmazott, az elért időeredmény még értékesebbnek mondható – értékelt Freier Balázs edző a Vasút honlapján. – A táv nagy részében Ádám a friss magyar maratoni csúcstartóval, Szemerei Leventével futott együtt, aki csak az utolsó négy kilométeren tudott ellépni tőle, nyolc másodperc lett kettejük között a különbség a végén. A verseny első négy kilométere emelkedett, emiatt a kezdés visszafogottabb volt, majd a lejtőn, és az azt követő sík szakaszon egyre gyorsult a tempó. Ádám, akinek formája összességében nézve javuló tendenciát mutat, hiszen a szeptemberi magyar bajnokságon futott 1:05.49-et először múlt héten, Győrben 1:05.25-re, majd most Zágrábban 1:04.41-re faragta. Ezzel közel egy hónap alatt, több mint egy percet tudott javulni ezen a távon.

Lomb Ádám eleinte nem hitte, hogy ez ilyen jó lehet

A megmérettetést Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo nyerte 1:03.12-vel, míg a második helyen Szemerei Levente futott be 1:04.33-mal.

– Eleinte nem számítottam egyéni csúcsra, még igazán szezonbeli legjobb eredményre sem, hiszen a táv első pár kilométere a szintemelkedésnek köszönhetően nem esett annyira könnyedén – mondta már Lomb a PVSK oldalán. – Nyolc kilométer környékétől, látva azt, hogy a sík részre érve sem lassult a tempóm, és egyre könnyebben is esik a futás, elkezdtem a komolyabb időkben gondolkodni. A végén sajnos nem tudtam tartani Levivel a lépést, de azt figyelembe véve, hogy szeptember elején a Félmaratoni Magyar Bajnokságon még majdnem 2,5 percet kaptam tőle, valamint, hogy azóta megdöntötte a maratoni táv magyar csúcsát, igazán jó eredménynek mondható, hogy ennyire közel tudtam maradni hozzá akkor is, amikor a verseny utolsó harmadában komolyabb sebességre kapcsolt. Összességében elégedett vagyok a futásommal, de bízom benne, hogy belátható időn belül ezen az eredményen tovább tudok még faragni.