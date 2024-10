A második futam még kevésbé kedvezett Michelisznek, mint az első (erről ITT), a rajtot követően egészen a tizedik helyig csúszott vissza, s a harmadik körben érkező biztonsági autó jó időre be is betonozta ott a helyét. Az újra indítás után előtte Huff és Filippi küzdött a pozíciókért, amit aztán ő is ki tudott használni, elment utóbbi mellett.

Michelisz kínai hétvégéje nem lett tökéletes, de vezeti a bajnokságot

Forrás: Michelisz Norbert/Facebook

A élen eközben Ma szorongatta Girolamit, míg Ehrlacher Buttit előzte meg, akit aztán Urrutia is maga mögé utasított egy kemény párharcban. Hátrébb Azcona helyet cserélt a baranyai pilótával, aki ezzel megszerezte a nyolcadik helyet, s így továbbra is vezeti a bajnokságot.

A záró versenyre november 14-17. között kerül sor Makaóban.

A második futam eredménye: 1. Ma Csing-hua (kínai, Lynk & Co), 2. Néstor Girolami (argentin, Honda), 3. Yan Ehrlacher (francia, Lynk & Co)... 8. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai).

A bajnokság élmezőnye: 1. Michelisz Norbert 274 pont, 2. Esteban Guerrieri (argentin, Honda) 264, 3. Thed Björk (svéd, Lynk & Co), 255, 4. Yann Ehrlacher 251, 5. Mikel Azcona (spanyol, Hyundai) 247.