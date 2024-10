Megtréfálták az esős körülmények a TCR Wolrd Tour mezőnyét az első kínai futamon. A baranyai Michelisz Norbert az ötödik helyről vághatott neki a versenynek, előtte Urrutia, Björk, Ehrlacher és csapattársa Azcona várta a piros lámpák kialvását.

Michelisznek nehéz versenye volt

Forrás: Michelisz Norbert/Facebook

Az első öt jól rugaszkodott el, majd a három Lynk & Co-s csapatutasításra pozíciót váltott, de ez Urrutiát annyira lelassította, hogy Azcona is el tudott mellette menni. Közben azonban Michelisz is pozíciót vesztett, legnagyobb bajnoki vetélytársa, Guerrieri húzott el mellette. A kezdeti előzéseknek a safety car vetett véget, amit két hazai versenyző miatt kellett a pályára küldeni, s eközben fokozódott az eső is.

Amint újra indult a futam, Azcona megelőzte Ehrlacher-t is, majd Björköt kezdte támadni, de ismét jött a biztonsági autó. Eközben sokan döntöttek úgy, hogy kiállnak gumit cserélni, s ez többeknek be is jött a csúszós aszfalton. Azcona végül meg tudta előzni a svédet is, sőt, Guerrieri is feljött a második helyre, azonban a hondás Butti is beérte Micheliszt, s könnyedén meg is előzte. Így a címvédő a hetedik helyen beérve gyűjtögette a pontokat.

Michelisz nem volt elégedetlen

– Trükkös, esős verseny és 7. hely Kínában az első futamon. Az volt a cél, hogy pontokat szerezzek, és végül most ez volt a maximum – osztotta meg követőivel a futam után Michelisz.

Eredmény: 1. Mikel Azcona (spanyol, Hyundai), 2. Esteban Guerrieri (argentin, Honda), 3. Thed Björk (svéd, Lynk & Co), 4. Yann Ehrlacher (francia, Lynk & Co), 5. Santiago Urrutia (uruguayi, Lynk & Co), 6. Marco Butti (olasz, Honda), 7. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai).