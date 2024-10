Megkezdődik a nagy őszi hajrá a TCR World Tour második idényének bajnoki címéért, a tavalyi győztes Michelisz Norbert pedig jó helyzetből várja az utolsó két versenyhétvégét, hiszen 25 ponttal vezeti az összetettet a hondás Esteban Guerrieri előtt. Ezen a szombaton és vasárnapon Kínában, a Zhuzhou International Circuiten növelheti tovább az előnyét a Hyundai baranyai klasszisa, aki először vezet ezen a pályán.

Michelisz ismerkedik a kínai pályával

Forrás: Michelisz Norbert/Facebook

A sorozat pilótáinak hosszú időt követően kell újra formába lendülniük, hiszen legutóbb augusztusban mérték össze tempójukat Uruguayban. Ott a címvédőnek két negyedik hely jött össze. Most már szombaton sokat javíthat az esélyein, ha összehozza az első futamra a pole pozíciót, hiszen már azért is járt 15 pont, ha pedig a versenyt is nyerné, további 30 üthetné a markát. Akkor pedig a részben fordított rajtrácsos futamon elég, ha pár helyet nyer, s duzzad a különbség közte, valamint a riválisai közt az utolsó, makaói döntőt megelőzően.

Michelisz hétvégi programja

Szombat

Időmérő: 4.00 (Sport 1).

Első futam: 8.00 (Sport 1).

Vasárnap

Második futam: 8.00 (Sport 1).