A Mohács a Komlóhoz látogat a forduló rangadóján

Október 26., szombat, 14.30

Sport36 Komló (5.)–Mohács (1.)

A kezdeti nehézségek után úgy tűnik, talpra állt a Komló, amely a Nagykozár elleni magabiztos, 5–2-es sikerével felzárkózott az élmezőnyhöz. A tizedik fordulóban viszont egy jóval nagyobb kihívás előtt áll Turi Zsolt együttese. A Mohács továbbra is veretlenül zakatol a bajnoki cím felé, előnye már öt pont a második Villány előtt. A jelenleg ötödik Bányász viszont egy meccsel kevesebbet játszott hétvégi riválisánál, így egy győzelemmel – vesztett pontok tekintetében – már csak három pont lenne a lemaradása az éllovassal szemben.

Turi Zsolt, a Komló vezetőedzője: – Nagykozár ellen nagyon jó mentalitással mentünk bele a mérkőzésbe, mi irányítottuk a játékot, és úgy gondolom, hogy ilyen arányban is megérdemelten nyertünk. Az első félidőben kimondottan jól futballoztunk, tetszetősen építettük a támadásainkat. A cserék után egy kis zavar támadt az erőben, amit ki is használt ellenfelünk. A fiúk a végére aztán összekapták magukat, s bebiztosítottuk győzelmünket. A Mohács ellen ugyanebben a stílusban és mentalitással szeretnénk játszani. Voltak nehézségeink az elmúlt időszakban, nagyon sok sérültünk, de szerencsére mindenki felépült, és ez látszik is a csapat játékán. Nagyon egységesek vagyunk, de erre szükségünk is lesz, hiszen csak így tudjuk legyőzni a listavezetőt. Ha meg szeretnénk őrizni esélyünket arra, hogy bajnokok legyünk, akkor ez egy utolsó esély, hogy közelebb kerüljünk riválisunkhoz.

Péter József, a Mohács vezetőedzője: – A Siklós ellen többségében mi uraltuk a játékot, az történt a pályán, amit szerettünk volna. A második félidő elején rúgott két gólunk pedig el is döntötte a meccset, és végül magabiztos győzelmet arattunk. Természetesen most szombaton is nyerni szeretnénk! A Komló is egy magabiztos sikerrel hangolt, így biztos vagyok benne, hogy egy izgalmas, jó mérkőzést láthat a közönség. Mindkét csapat a három pontért fog küzdeni, és mindkét csapatnak megvannak azok a játékosai, akik egy ilyen rangadót el tudnak dönteni.