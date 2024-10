A Mohács két piros lapot begyűjtve is legyőzte 2–0-ra a második helyezett Bólyt, az éllovas sikeréhez Barabás József remek kapusteljesítménye is kellett, de Aszalós András, Menyhei Gergely és Vég Bence is kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

A Mohács csapatából négy játékos is bekerült a forduló válogatottjába

A Villány hazai pályán fordított és győzött 3–2-re a rivális Komló ellen. A címvédő védelmének motorja Tóth Ottó volt, Sztojka Alex és Ulrich Dániel pedig jó játékkal járult hozzá a három pont megszerzéséhez.

A Nagykozár ugyancsak hátrányból felállva nyert 3–2-re, a Siklós elleni fordításból a csereként beszálló Babai duplával vette ki a részét, Fröhlich Csaba pedig győztes gól szerzett.

A PEAC II. is közelebb került az élbolyhoz, miután 2–0-s sikert ért el Harkányban. A pécsi csapatból Jeránt Márk és Gergics Zorán került be az álomtizenegybe.

A 8. forduló eredményei: Mohács–Bóly 2–0, Gyógyfürdő Harkány–PTE PEAC II. 0–2, Nagykozár–Alpassport Siklós 3–2, Villány–Sport36 Komló 3–2.

A Mohács továbbra is vezeti a tabellát

Forrás: MLSZ adatbank

Ez következik

A kilencedik fordulóban pécsi derbit rendeznek a Stadion utcában: a PEAC II. fogadja a PVSK-t. A Nagykozár a Komló vendége lesz, a Mohács Siklósra utazik, a Bóly pedig a Harkányt látja vendégül.

Október 19., szombat, 11.00: PTE-PEAC II.–PVSK.

Október 19., szombat, 14.30: Sport36-Komló–Nagykozár, Siklós–Mohács.

Október 20., vasárnap, 14.30: Bóly–Harkány.

Góllövőlista

5 gólos: Csernik Zsombor (Mohács), Ulrich Dániel (Villány), Udvardi Dániel (PEAC II.).

4 gólos: Gellén Dávid (Villány).

3 gólos: Bodor Márkó (Nagykozár), Gelencsér Bálint (PEAC II.), Gelencsér Gergő (PEAC II.), Látschám Dominik (Siklós), Menyhei Gergely (Mohács), Müllerlei Szabolcs (Mohács), Sőrés Benjamin (Harkány), Borka Richárd (Siklós), Sztojka Alex (Villány).