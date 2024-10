Október 12., szombat, 15.00

A Mohácsi TE együttesének a Bóly ellen is stabilan kell állnia a lábán

Fotó: Löffler Péter

Mohácsi TE (1.)–Bólyi SE (2.)

Még ugyan nem telt el sok a baranyai élvonal küzdelmeiből, de három együttes elkezdett felülemelkedni a mezőnyön. Ebből kettő, a Mohácsi TE és a Bólyi SE ezen a hétvégén egymással ütközik meg a létfontosságú három pontért. Ezzel együtt nem csak az lesz a tét, hogy aktuálisan ki lesz az első helyen a találkozót követően, de a két mérkőzéssel előrébb járó Villánytól is távolodhatnak a gárdák. Mindenesetre a mérkőzés önmagában is jó szórakozást ígér, s a vezetőedzők is így tettek.

Péter József, a Mohácsi TE vezetőedzője: – Egy Mohács–Bóly rangadó mindig különleges. Ha a tabellára nézünk, az is fűszerezi ezt a párharcot, még ha a bajnokság elején járunk is. Nagyon jó formában játszó ellenféllel nézünk majd szembe. Biztos, hogy nagyon nehéz összecsapás lesz, de természetesen nyerni szeretnénk hazai pályán. Ha úgy gondoljuk, elég ha kimegyünk, és úgy is nyerünk, akkor rettentő nehéz lesz!

Buni Barnabás, a Bólyi SE vezetőedzője: – Számunkra minden mérkőzés rangadó, mert nagyon kiegyensúlyozott a mezőny, de azért dolgozunk, hogy győztesen hagyjuk el a pályát. A Mohácsról tudjuk, hogy jó csapat, nem véletlenül járták meg az elmúlt években az NB III.-at is. Veszélyesek elől és masszívak hátul, de mi sem feltartott kézzel futunk majd ki a pályára. A kulcs az lehet, hogy a játékosok akarjanak futni, akarjanak egymásért harcolni, a pályán élvezzék, amit csinálnak, és higgyenek abban, hogy közösen bármit elérhetnek! Máshogy nem lehetünk sikeresek!

Október 13., vasárnap, 15.00

Harkány (9.)–PTE-PEAC II. (5.)

A PTE-PEAC egy kiváló eredményt követően látogat Harkányba, hiszen legutóbb a Moháccsal tudott ikszelni. Most kihasználhatja vendéglátója nehéz időszakát, s jó eséllyel begyűjtheti a három pontot a legutóbbi két meccsükön egyaránt 2–0-ra kikapó harkányiak ellen.

Nagykozár (8.)–Siklós (7.)

Eddig ugyan nem ez a Nagykozár éve, de most jött el az a pillanat, amikor elkaphat egy közvetlen riválist. Az épp előtte álló, ugyanakkor szeptember közepén a Bólyt is megszorongató Siklós érkezik hozzá. Persze a vendégek célja is az lesz, hogy leszakítsanak magukról egy riválist.