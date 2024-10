A válogatott szünet óta nem tudott pontot szerezni a Szentlőrinc SE az NB II.-ben. Most, az újabb leállás előtt még javíthat ezen a mérlegen a piros-fekete együttes, a Szeged vendéglátójaként érhet el még egy győzelmet.

Nagy Richárdéknak újabb kemény védelmet kell áttörniük az NB II. 9. fordulójában

Fotó: Laufer László

A csongrádiak sincsenek most kifejezetten jó formában. Ugyan az első forduló óta nem kaptak ki, de a másik hét meccsből ötön is osztozkodtak, a legutóbbi három bajnokijukon is egy-egy pontot gyűjtöttek csak be. Igaz, a múlt hétvégén a Gyirmót volt az az együttes, amelyiket meg tudták állítani. Jelenleg így a Grosics Akadémia a 10. helyen tanyázik, s onnan kapaszkodna feljebb.

Az éllovas HR-Rent Kozármisleny az elmúlt négy meccsén 10 pontot szerzett, a legutóbbi két meccsén sok fordulatot követően győzött. Ezt a jó formát mutatná meg Ajkán is a közönségnek a kék-fehére együttes. A vendéglátó eddig csak a Szentlőrinc ellen veszített közönsége előtt, másik két vereségét (Békéscsaba, Vasas) idegenben szenvedte el. Igaz, emelett a Szeged és a Budafok is pontot tudott csenni tőle Ajkán.

Az elmúlt fordulóban az ajkaiak gyorsan, a 6. és a 13. percben is betaláltak a Tatabányának, amely csak szépíteni tudott ellene. Erre a Mislenynek is figyelnie kell majd, ugyanis ellenfele gyakran talál be már az első negyed órában.

Az NB II. 9. fordulójának programja (10. 06.)

Szentlőrinc–Szeged, Mezőkövesd–Budafok, BVSC-Zugló–Kisvárda (13.00),

Ajka–Kozármisleny, Csákvár–Vasas, Soroksár–Tatabánya, Gyirmót–Bp. Honvéd, Kazincbarcika–Békéscsaba (17.00).

A Szentlőrinc SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia meccset a hazai együttes YouTube-on streameli