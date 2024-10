Eddig minden meccsét követően győztesen hagyhatta el a pályát az NKA Universitas Pécs ebben az idényben, azonban most jön az eddigi legnehezebb próba. A 6. helyezett Alba Fehérvár érkezik a Fűzy Ákos Centerpályára a siker reményében. A Paks elleni vereséget követően pedig ki is vannak éhezve fejér vármegyeiek.

Meleg Gergő szerint a védekezés lesz az NKA sikerének kulcsa

Fotó: Löffler Péter

– Nagyon nehéz mérkőzésre számítunk – fogalmazott Meleg Gergő, az NKA videójában. – Nyilván tudjuk, hogy az Alba egy jó csapat. Három győzelemmel kezdtünk, de szerintem ez nem jelet semmit. A Honvéd ellen is voltak hibáink, amiket próbálunk kijavítani. A védekezésünk jól működik, de sok könnyű kosarat kapunk, illetve a visszarendeződéssel is vannak problémák. Ezeken is dolgozunk, videózunk, szóval készen fogunk állni. A Fehérvár ellen is a védekezés lesz a kulcs. Tudjuk, hogy sok tranzíciós játékot játszanak, sokszor gyorsindításból dolgoznak, ha kell három másodperc alatt átérnek, és ziccert dobnak.

Az NKA elleni meccs előtt a PVSK is megszerezné első sikerét

A PVSK-Veolia eddig nyeretlen az NB I. mostani kiírásában, de hamar szeretne fordítani a szerencséjén. Az újonc a Soprontól kikapó, a Honvédot verő Debrecen otthonában szerezné meg első győzelmét.

– Nincs más opció, megpróbálunk meglepetést okozni. Száz százalékon igyekszünk játszani. Remélem, hogy jobb játékot produkálunk – fogalmazott Szrecsko Szekulovics, a PVSK felületein. – A DEAC jó csapat, ez nem is kérdés, azonban az is biztos, hogy nem olyan hosszú és minőségi a kerete, mint például a Paksé, ezért úgy gondolom, valamivel könnyebb dolgunk lesz, mint legutóbb. Az biztos, hogy nagyon akarnak a játékosaim, és maximálisan bele fogunk tenni mindent ebbe a meccsbe.