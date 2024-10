Kerpel-Fronius Gáspár, az NKA irányítója

– Először is gratulálok mindkét csapatnak, pont ilyen mérkőzésre számítottunk. Negyven percig óriási küzdelem volt a pályán. Az első félidőben borzasztóan dobtunk, a védekezésünk is rossz volt. A második félidőben sikerült egy kicsit ezen javítani, de ott is sokat hibáztunk. Sok lepattanót engedélyeztünk az ellenfélnek, de szerintem a küzdés rendben volt, és ez meghozta a győzelmet. Gratulálok a PVSK-nak és sok sikert kívánok nekik a jövőben!