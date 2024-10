Ugyan előre lehetett sejteni, de már jó fél órával a mérkőzést megelőzően rá is erősítettek a pécsi szurkolók arra, hogy pazar hangulatú összecsapásnak lesz mindenki tanúja, aki pénteken este kilátogatott a Lauber Dezső Sportcsarnokba. A bemelegítés alatt az is szembetűnő volt, milyen elszántsággal léptek pályára a játékosok, ugyanakkor a felkötött kézzel sétáló Durmo látványa az NKA Universitas Pécs drukkereit elbizonytalaníthatta, míg a PVSK-Veolia ultráit még jobban feltüzelte a derbi előtt.

Végül megállította Paytonékat az NKA elszánt játéka

Fotó: Kovács Liliána

Egyik legjobbja nélkül lassan is találta meg a ritmusát az NKA, s így némi korai előnyt ki tudott építeni a Panthers, azonban ahogyan magukra találtak az akadémisták, fordítottak a helyzeten Nikolics remeklésével. Leszakadni persze nem volt hajlandó a Vasút, s mindenre volt válasza.

A második tíz percet ismét a hazaiak kezdték jobban, óriási erőbedobással támadták a gyűrűt, s saját testi épségüket sem féltették egy-egy plusz pont érdekében. Azonban ezt követően becsúszott pár hiba is, ami láthatóan csak egyre feszültebbé tette Paytonékat. Szrecsko Szekulovicsnak időt is kellett kérnie, hogy megnyugtassa együttesét. Ez be is jött, mert fél perccel a nagyszünet előtt, már tízzel ment a PVSK, ami Csirke Ferencet is cselekvésre késztette. Az eligazítás alatt viszont nem volt egyszerű dolga, hiszen a Vasút szurkolóit is túl kellett harsognia, akiknek a hangja az első perctől minden más hangot elnyomott a csarnokban.

A második félidőt az NKA kezdte jobban, de gyorsan újra előhúzta kőkemény védekezését a Panthers, s lerohanásokkal visszaépítette előnyét, egy Archibald zsákolás pedig felrobbantotta a Laubert. Csirke Ferencnek újra ki is kellett a sajátjait hívni, eközben a hazai ultrák talpra állítottak mindenkit.