Az L-csoportban is megkezdődnek a női kosárlabda Európa-kupa küzdelmei szerdán este, amelyben az NKA Universitas Pécs mellett a spanyol Spar Girona, az örmény BC Yerevan Foxes, illetve az olasz La Molisana Campobasso van.

Kiemelkedne a csoportból az NKA Universitas Pécs

Fotó: Löffler Péter

A szakértők szerint egyértelműen a spanyolok a csoport favoritjai, de a legfontosabb párharc az olaszok és az NKA között lesz, amelynek első felvonására most szerdán kerül majd sor. Aki ezt az összecsapást megnyeri, annak sokat növekednek az esélyei arra, hogy tovább lépjen a kvartettből.

A két együttes egyébként hasonlóan jól kezdte hazája bajnokságát, hiszen a pécsiek a Ceglédet, a Dávid Kornél Akadémiát és a TFSE-t is legyőzték, míg a vendéglátó a Sassari és a Derthona Basket számára jelentett egyelőre megugorhatatlan akadályt.

Mindkét gárda tele van tehát önbizalommal, s készen állnak arra, hogy győzelemmel indítsák európai hadjáratukat is, viszont arra fel kell készülnie a pécsi lányoknak, hogy a lelátóról is óriási nyomás fog rájuk nehezedni. Persze Zseljko Djokics Szekszárdon is bőven szerzett tapasztalatot abban, hogyan semlegesítse ezt a hatást, s segítse hozzá csapatát a legjobb teljesítményhez is a legnehezebb arénákban.

– Ez is nehéz meccs lesz – fogalmazott az NKA Pécs amerikai hátvédje, Alexa Held a klub felkészüléséről szóló videójában. – Mindig az előttünk álló mérkőzésre fókuszálunk, de ha úgy játszunk, ahogyan edzünk, és folytatjuk, amit eddig csináltunk, akkor nyert ügyünk van.

Itt megtekintheti az NKA Universitas Pécs videóját