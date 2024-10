Két hazai győztes meccs után kel először útra az NKA Universitas Pécs, amelynek a sereghajtó Budapest Honvéd otthonában kell újabb sikert elérnie. A fővárosiak az első fordulóban komoly pont kaptak a Pakstól, az atomvárosiak 31 ponttal győzték le őket, majd Debrecenben 18 ponttal maradtak alul a DEAC-cal szemben. Így most az akadémistákon a sor, hogy megmutassák, pár nappal egy kemény csatát követően ők is képesek túldobni a Honvédot.

Az NKA Universitas Pécs együttesének nem gond, hogy ilyen hamar kell újra játszania

Fotó: Löffler Péter

– A regeneráció volt a hangsúly, hiszen rövid időn belül játszunk egy újabb mérkőzést – árulta el Kerpel-Fronius Gáspár az NKA videójában. – Jó ritmusban vagyunk, nem probléma, hogy ilyen hamar játszunk. Ez is egy kemény találkozó lesz. Az első idegenbeli meccsünk, de ugyanolyan energiával kell kimennünk, mintha hazai pályán játszanánk. Örülünk, hogy ez is tévés találkozó lesz. Reméljük, itthonról is tudnak nekünk így szurkolni a szurkolóink.