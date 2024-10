Nem kezdett jól a Honvédnál az NKA Universitas Pécs. Az első negyedben se védekezésben, se támadásban nem találták a ritmust az akadémisták. Az ellenfél eladott labdáit követően Bacsovicsék nem tudták eredményesen befejezni a támadásaikat, míg a házigazda megtalálta a réseket a védők között, amin támadhatta a gyűrűt. Emellett az NKA triplái sem estek be.

Meleg vezérletével az NKA Universitas Pécs legyűrte a Honvédot is

Fotó: Löffler Péter

A rövid pihenőt követően Csirke Ferenc összeszedte a sajátjait s tizenegy pontos hátrányból pár perc alatt felzárkóztak. Abellék fordítása a fővárosiakat is felrázta, akik aztán egy-két ponton belül tudtak maradni a nagyszünetig. Gatling utolsó másodpercekben beszórt hármasa miatt pontosan egy pont maradt az NKA előnye a pihenőre.

A fordulást követően aztán nagy csata alakult ki a pályán. Durmóék ugyan megtalálták a ritmusukat támadásban, de közben nem tudták megállítani a nyeretlen ellenfél rohamait, így távolodni nem tudtak ebben a tíz percben.

A záró negyedben aztán magabiztosan játszott az NKA, s ha nem is tudta teljesen felőrölni ellenfele energiáit, de a végső öt percben el tudott lépni, s az utolsó percben elkövetetett sorozatos hibák ellenére is elég volt. Ezzel harmadik meccsét is megnyerte.

Budapest Honvéd–NKA Universitas Pécs 79–84 (22–14, 14–23, 22–23, 21–24)

Férfi kosárlabda NB I., 3. forduló.

Honvéd: Hardrict 9/3, GATLING 33/15, Grubor 6/6, Hajdu P. 3/3, Filipovic 10. Csere: Mucza 7, Kopácsi 7/3, Balogh M. 4. Vezetőedző: Zlatko Jovanovics.

NKA: Kerpel-Fronius 2, Brbaklic 2, DURMO 15, MELEG 22/3, BACSOVICS 14. Csere: Scherer 11/9, Abell 18/6, Kollár. Csirke Ferenc.