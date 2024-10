A napokban attól volt hangos a sportsajtó, hogy a Chelsea kiválósága, Cole Palmer egy félidő alatt négyszer is betalált az angol Premier League 6. fordulójában. Erre azonban nem csak ő volt képes a hétvégén: a Beremend támadója, Dobrosi Krisztián is megtette ezt a Misinai Sasok ellen, sőt, a második játékrészben az ötödik gólját is megszerezte.

A Beremendből Dobrosi Krisztián mellett Halász Balázs került be a forduló válogatottjába. Az ócsárdi Kovácsevics László is remekelt, mesternégyest szerzett a Szajk ellen, de Kocsis László is kiemelkedően teljesített. A Kétújfalu védelme áttörhetetlen volt a véméndi rangadón, ebben órási szerepe volt Tóth Tamásnak és Ács Gábornak. A Sellye portása, Hegedűs Balázs a Somberek ellen húzta le a rolót, Baráth Gergő a Boda-Diana színeiben a PEAC III. kapuját vette be kétszer is, a lánycsóki Lóki Roland a Himesháza ellen szerzett győztes gólt. Werner Dominik védőként duplázott Komlón, de Hoffmann Erik csatárteljesítménye is kellett a 4–2-es szederkényi sikerhez.

Az ötödik forduló eredményei: PTE-PEAC III.–Boda-Diana SE 0–5, Sellye–Kaitz Agro Somberek 2–0, Ócsárd–Szajk 7–0, Közműépker Lánycsók–Himesháza 3–2, Sport36 Komló II.–Szederkény 2–4, Beremend–Misinai Sasok Alpassport 7–1, Véménd–Kétújfalu 0–1.