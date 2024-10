Régóta várt pillanat jött el, hiszen végre az NB I.-ben is összecsap egymással a Panthers és az NKA Pécs férfikosárlabda-csapata. A városi derbi pedig igazi kosárlabdaünnepnek ígérkezik a Lauber Dezső Sportcsarnokban.

Meleg Gergő és az NKA egyszer már Antóni és a Panthers útjába állt

Fotó: Löffler Péter

A mérkőzést bármilyen irányból közelítjük meg, igazán pikáns összecsapás várható. Ha csak azt nézzük, hogy a két együttes milyen mérleggel érkezik meg a meccsbe, már az is speciális helyzetet eredményez. A Panthers első négy meccsén nem tudott győzelmet elérni, így éhezik már a sikerre, ezzel szemben az NKA duzzad az önbizalomtól négy nyertes csatáját követően.

Persze a hangulatot az is fokozza, hogy egy város ad otthont a két gárdának, így hatalmas presztízs is a győzelem mind a játékosoknak, mind a szurkolóknak. Akkor pedig arról még nem is beszéltünk, hogy Meleg Gergő korábban a Vasút együttesét is erősítette, míg Merkl az akadémiáról került a Panthershez. Sőt, Csirke Ferenc, a vendégek vezetőedzője irányította a PVSK utoljára bajnoki érmet szerző csapatát.

Ezek a faktorok azonban talán mind eltörpülnek amellett, hogy a két együttes legutóbbi tétmeccsen való találkozása az NB I. B. döntőjének ötödik meccsén volt. Azon a találkozón, amikor az NKA Arénában nagy hátrányból felállva fordított az akkori hazai gárda, s még egy évre a második vonalba ragasztotta a Pantherst. Ugyan azóta sokat változott a keretek összetétele, a PVSK oldalán még mindig ott van Antóni, Radó, Németh András és Molnár Mátyás is, akik átélték azt a csalódást, míg a másik együttesnél Meleg, Scherer és Kerpel-Fronius is fontos szerepet játszott a sikerben.

Mindezek után garantált a pazar lelátói hangulat, ami a két együttes játékosait is 120 százalékos teljesítményre sarkalhatják. Azzal pedig mindenki nyer, ha egy végig kiélezett, feszült csatában dől el, hogy azon az estén Pécs melyik csapata a jobb.

A Panthers felkészült az NKA-ra