Nehezen indult be a gépezet, de végül magabiztosan tartotta otthon a két pontot a PTE PEAC együttese a DKKA U21-es alakulata ellen az NB II.-es női kézilabda-bajnokság 5. fordulójában. A Kozármisleny fiataljai pedig a félidőben még hátrányban voltak, de végül egy pontot elhoztak Szekszárdról.

Magabiztosan győzött a PEAC: zsinórban ötödször hagyták el győztesen a játékteret

Forrás: PEAC Női Kézilabda/Facebook

Továbbra is hibátlan a PEAC

PTE PEAC-SIPO–DKKA U21 40–25 (21–14)

Női kézilabda NB II., E-csoport, 4. forduló. PTE PEAC-SIPO: Németh -, Jarjabka 4, Bréda 5, Dézsi 4, Kovács 4, Kanyó 4, Imrei 5

Csere: Kajdi, Szabó 5, Leitner 3, Bálványos 1, Barta 2, Takács 1(1), Jakab 2, Palaczki, Mórel. Edző: Székely Katalin.

Székely Katalin: – Vártuk már, hogy a mindennapi kemény edzésmunka meghozza a gyümölcsét. Lehetett látni, hogy élvezi minden játékos a pályán töltött időt. Külön öröm, hogy végig koncentráltan védekeztek és haraptak minden labdáért. Gratulálunk a Csapatnak!

Az első 10 percben még vezetett, de a félidőben már három gólos hátrányba került a Kozármisleny U21-es csapata Szekszárdon. A második etapra aztán összekapták magukat a lányok, végig fej-fej mellett haladtak a hazaiakkal, az utolsó két percben pedig emberhátrányban is volt meccslabdájuk, de végül 27-27-es döntetlennel zárult az összecsapás.

Mátrai Péter, a csapat mestere önkritikusan nyilatkozott a mérkőzés után.

Szekszárdi FGKC–Kozármisleny SE U21 27–27 (15–12)

Kozármisleny SE: Nickl, Horváth - Grosics 5, Hengl, Hajzer 1, Daradics, Bánhegyi 4, Torgyik, Kollár, Kövecses 5, Hónig 4, Bursac 1, Pintér 1, Csökmei 5, Badacsonyi 1. Edző: Mátrai Péter.

Mátrai Péter: – Nem úgy játszunk, ahogy azt szeretném, szeretnénk. Ezért én vagyok a felelős, amit teljes mértékben vállalok is. Át kell gondoljam, hogy min kell változtatnom, hogy visszatérjünk a saját utunkra. Megint adtunk az ellenfélnek egy teljes félidőnyi, valamint 8 gólos előnyt. A második félidőben ezt le is dolgoztuk, sőt a vezetést is átvettük, de a győzelemhez nem volt meg az átütő erő bennünk. A végén a szerencsével is hadilábon álltunk. A mutatott játékkal nem vagyok elégedett.

A 6. fordulóban a PEAC a sereghajtó Nagyatádhoz utazik, míg a Kozármisleny a Tungsram SE-t fogadja.