Danyi Gábor reagált arra a felvetésünkre is, hogy véleménye szerint a játékosfejlesztésben az adott játékos gyengeségeit kell-e felerősíteni, vagy az erősségeit kiaknázni.

– Nagyon jó a kérdés, ez komplex felvetés. A mai korban azok a szakmai dolgok, amik adva vannak egy adott korosztálynál, azoknak az erősítése kiemelten fontos, de az utánpótlásban érdemes már az iskola és a szabadidő kontrollálása is. Fel kell vennünk azokat a szokásokat, amelyeket a gyerekek a mai korban a szabadidejükben csinálnak, ebben egy nagyon komoly előrelépés lehet. Az edzéselméletben és a szakmában limitáltak a lehetőségek. Az utánpótlás nevelésünk évek óta bizonyítja, hogy a legjobbak között van, de a felnőtt kézilabdába való átmeneten még lépegetnünk kell. Az eredményesség és az eredménycentrikusság abszolút nem lehet szempont az utánpótlás nevelésben, a felnőtté válás korszakában kellene jobban odafigyelnünk a játékosokra.

Dárdai Pál videóinterjú keretein belül szólalt meg

A Hertha BSC labdarúgócsapatát többször is irányító korábbi szövetségi kapitány elmondta, hogy véleménye szerint egy profi játékos a szabadidejében is foglalkozik a testével, az egészségével, viszont ebben a klub is a játékosok segítségére van. Amikor vezetőedzőként dolgozott, az erőnléti mutatók alapján jelezték számára a fitneszedzők, hogy milyen intenzitású edzésre van szüksége a csapatnak. Amennyiben több sprintre, akkor a támadásokat gyakorolták, de ha fáradtabbak voltak a futballisták, akkor a védekezést lépték le. Kiemelte a megfelelő regenerációs feladatok fontosságát is, szerinte ugyanis nem csak a testet, de az elmét is frissíteni kell. Régebben elvitte lézerlövészetre is a játékosait, de azt túlságosan komolyan vették, és jobban elfáradtak, mint az edzéseken. A szakember, bár fontosnak tartja a statisztikai adatokat, sok mindenben azért még a szemének hisz, de a hosszútávú sikerhez vezető úton véleménye szerint is kell a tudomány.