Nehéz heteken van túl a Merkantil Bank Ligában (NB II.) szereplő Kozármisleny együttese, amely a hétvége során igazságosan osztozott meg a pontokon a Lipcsei Péter vezette Soroksár gárdájával. Pinezits Máté alakulata sok nehézséggel küzdött az elmúlt 2-3 hétben.

Pinezits Máté szerint tiszta fejjel kell gondolkodniuk, nem várható el a kötelező győzelem a Soroksár ellen.

Fotó: Laufer László

Pinezits Máté együttese az ajkai döntetlen után ezúttal a Soroksár ellen is 1–1-re végzett, az elmúlt hetek viszontagságai után azonban elégedetten nyilatkozott a vezetőedző.

– A kapott gólunkig teljesen az történt a pályán, amit mi szerettünk volna. Nyilván a Soroksárnak is megvolt a célja és a felfogása a mérkőzésen, ezt mi is tudjuk, de ettől függetlenül ráerőltettük az akaratunkat a vendégekre. A kapott gól után viszont úgy alakult a mérkőzés, amit mi nem szerettünk volna, ekkor kevés futball volt a pályán. Az elmúlt 2-3 hétben sok betegség nehezítette a munkánkat, 9-en lázasodtak be – nyilatkozta a mester a mérkőzés után.

Pinezits Máté önkritikusan kitért arra is, hogy a vezető gólt követően rossz felfogásban futballoztak

– Azt is mérlegelni kell a mérkőzés alatt, hogy ilyen fizikális állapot mellett az 1 pont megtartása a fontos, vagy megyünk előre a győzelemért és ki fogunk lyukadni, „átmennek” rajtunk. Az egyenlítő gól után el kell ismerni, hogy rosszul és rossz felfogásban játszottunk. Ugyanakkor büszke vagyok a játékosokra, hiszen nagy dolog, hogy elérték azt a bajnokság harmadánál, hogy idejön hozzánk egy olyan Soroksár, aki nagy csapatokat vert meg, vagy szorongatott meg a bajnokságban, gyakorlatilag a legjobb mutatókkal rendelkeznek mindenben és tőlünk kötelezően várták a győzelmet. Nekünk ennél józanabbnak kell lennünk, mert ilyen előzmények mellett ami betegség gyanánt történt a csapattal, a földön kell maradni és tiszta fejjel gondolkodni – zárta gondolatait.

A tabellán jelenleg 4. helyen álló Kozármisleny a következő játéknapon az NB I.-ből kieső Mezőkövesdhez látogat majd.