A PMFC idegenben gyűjtögette tovább a pontjait az NB III.-as labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoportjában, míg a PTE-PEAC egy közvetlen riválisa ellen maradt alul.

Három döntetlent követően újra győzött az Aczél Zoltán vezette PMFC

Fotó: Laufer László

PMFC: Aczél Zoltán üzent a károgóknak

– A héten szaporodtak a gondjainak, 3-4 sérültünk van, ez rányomta a bélyegét a heti munkára. Akik egészségesek voltak, átérezték, hogy a 3 rangadóból nem jöttünk ki jól, kezdtünk leszakadni az élmezőnytől, a kitűzött álmaink eléréséhez ennél többre van szükségünk. Jól melóztak a héten a srácok, jó edzettek, és vasárnap nagyon jó meccset játszottunk. Gratulálok az MTK-nak is, ők is játsszák a futballt, két, a játékot kezdeményező csapat játszott egymással. Az első félidő nagyon jól sikerült, de ott sajnos a vezető gól után szinte egyből kaptunk egy gólt, erre oda kell figyelni. Az MTK-nak annyi helyzete nem volt, de így is kaptuk 2 gólt, ez figyelemfelkeltő, elől pedig a 4 találatunkon kívül is nagyon sok helyzetünk volt, amiket elpuskáztunk. Nem lehetek elégedetlen: nyertünk, fizikálisan jól néztünk ki, kiszolgáltuk a szurkolókat, akik minden tiszteletet megérdemelnek, hogy elutaztak utánunk idáig. Örülök a csapat sikerének, van még 4 meccsünk, van egy csapaton belüli fogadalmunk, annak ez egy lépcsőfoka volt, és akkor esetleg majd a károgóknak tudunk egy olyan befejezést csinálni, hogy tavasszal is meglegyenek azok az álmok, amik most messze kerültek. Mindkét csapat jó futballt játszott, megérdemelt győzelmet arattunk – összegzett a mester.

A PTE-PEAC a Dunaharasztit fogadta hazai környezetben, végül a vendégek 5–1-es győzelmével zárult a találkozó.

A PMFC sikerének köszönhetően az 5. helyre jött fel a tabellán, míg a PTE-PEAC a már veszélyzónás 14. pozícióig csúszott vissza.