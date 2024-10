Az elmúlt hétvégén a bajnokságban, a fővárosban kapott ki a címvédő Ferencváros otthonában 2–1-re a PMFC NB I.-es női labdarúgócsapata, de szombaton 14.00 órakor máris itt lesz a lehetőség, hogy ismét megmérkőzzenek a zöld-fehérekkel Égiék. A Simple Női Kupában fogadja a tavalyi elődöntőst a Stadion utcában a Pécs, amelynek minden támogatójára szüksége lesz, hogy egy ilyen erős ellenféllel szemben helyt tudjon állni a legjobb nyolcba jutásért vívott párharcban.

A PMFC nem tévesztheti szem elől a célt

Fotó: Kovács Liliána

– A csapat nagyon jó arcát mutatta a múlt hétvégi mérkőzésen, szervezett játékunkkal helytálltunk a rendkívül erős és több válogatottat is a soraiban tudó Ferencváros otthonában – kezdte Németh Zsolt, a női csapat edzője a pmfc.hu-nak. – A Simple Női Kupa mindig egy speciális lelkületű megmérettetés, sajnos két-három kezdőjátékosra ezúttal nem számíthatunk, de vannak olyanok is, akik sérüléssel bajlódnak, emiatt pedig még kérdéses a szerepeltetésük. Ebből kifolyólag keretünkben várhatóan több fiatal akadémista is helyet kap szombaton. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, és tudjuk, hogy a Ferencváros egy rendkívül masszív csapat, keretét tekintve toronymagasan kiemelkedik a mezőnyből, de hazai közönségünk előtt megpróbálunk elkövetni minden tőlünk telhetőt.

A sérültek mellett Turi Borira és Máté Nórára nem számíthat Németh, ők az U17-es válogatottal Belgiumban vannak.

A PMFC előző hétvégén tisztesen helytállt a Fradi otthonában